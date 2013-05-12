قطر ترجئ طرحا عاما لشركة استثمار رأسمالها 12 مليار دولار

دبي 12 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول كبير ببورصة قطر اليوم الأحد إنه تقرر إرجاء الطرح العام الأولي لشركة الدوحة للاستثمار العالمي وهي شركة استثمار قطرية برأسمال قدره 12 مليار دولار ومدعومة بأصول من صندوق الثروة السيادي للبلاد وذلك لحين الحصول على الموافقات اللازمة.

وكشفت قطر عن خطط إنشاء شركة الاستثمار في فبراير شباط وقالت إن قطر القابضة ذراع صندوق الثروة السيادي ستحول أصولا بقيمة ثلاثة مليارات دولار للشركة الجديدة إضافة إلى مبلغ مماثل سيتم جمعه من الطرح العام الأولي لأسهم الشركة في بورصة قطر.

وقال حسين علي العبد الله القائم بأعمال رئيس كل من قطر القابضة والبورصة القطرية في بيان إنه تقرر إرجاء الطرح العام من أجل استيفاء جميع المتطلبات والحصول على الموافقات من السلطات المعنية.