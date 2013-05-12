مقدمة 1-قطر ترجئ طرحا عاما لشركة استثمار رأسمالها 12 مليار دولار

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دبي 12 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول كبير ببورصة قطر اليوم الأحد إنه تقرر إرجاء الطرح العام الأولي لشركة الدوحة للاستثمار العالمي وهي شركة استثمار قطرية برأسمال قدره 12 مليار دولار ومدعومة بأصول من صندوق الثروة السيادي للبلاد وذلك لحين الحصول على الموافقات اللازمة.

وكشفت قطر عن خطط إنشاء شركة الاستثمار في فبراير شباط وقالت إن قطر القابضة ذراع صندوق الثروة السيادي ستحول أصولا بقيمة ثلاثة مليارات دولار للشركة الجديدة إضافة إلى مبلغ مماثل سيتم جمعه من الطرح العام الأولي لأسهم الشركة في بورصة قطر.

وقال حسين علي العبد الله القائم بأعمال رئيس كل من قطر القابضة والبورصة القطرية في بيان إنه تقرر إرجاء الطرح العام من أجل استيفاء جميع المتطلبات والحصول على الموافقات من السلطات المعنية.

وتخطط قطر الغنية بالغاز لسلسلة من الإدراجات الجديدة لأسهم شركات في إطار سعيها لإشراك مواطنيها في ثروتها. وقال العبد الله هذا الشهر إن قطر للبترول المملوكة للدولة تهدف لطرح أسهم في أربع من وحداتها التابعة في الأعوام المقبلة.

ويتساءل مصرفيون ومحللون حول مدى قدرة بورصة قطر على استيعاب مثل تلك الإصدارات. وهبط مؤشر البورصة 5.5 في المئة على مدى شهرين بعد الإعلان المبدئي عن الطرح العام الأولي لأسهم الدوحة للاستثمار العالمي في ظل قيام المستثمرين الأفراد ببيع الأسهم لتدبير سيولة مالية للمشاركة في الطرح المزمع.

وساهمت عمليات الشراء من جانب المؤسسات في تعافي المؤشر من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجله في أبريل نيسان. وارتفع المؤشر 5.8 في المئة منذ بداية العام رغم أنه لا يزال متخلفا عن بورصات خليجية أخرى مثل دبي.

وكان من المقرر إجراء الطرح العام الأولي لأسهم الدوحة للاستثمار العالمي في مايو آيار مع فتح باب الاكتتاب فقط للقطريين من المواطنين والشركات والمؤسسات. وسيتم السماح للمستثمرين الأجانب بشراء أسهم الشركة بعد إدراجها في البورصة القطرية.

وقال العبد الله أن الموعد الجديد للطرح العام الأولي سيعلن في وسائل الإعلام المحلية ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.