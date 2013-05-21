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بنك في.تي.بي الروسي يبيع أسهما إلى قطر والنرويج وأذربيجان

Tue May 21, 2013 8:34am GMT
 
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لندن 21 مايو أيار (رويترز) - قال أندري كوستين الرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي الروسي اليوم الثلاثاء إن كلا من صناديق الثروة السيادية لقطر والنرويج وأذربيجان سيحصل على أسهم جديدة بنحو 500 مليون دولار يعتزم البنك إصدارها.

وأبلغ كوستين رويترز في لندن أن المستثمرين الثلاثة سيحصلون بذلك على أكثر من نصف الأسهم الجديدة المقرر إصدارها في إطار عملية لزيادة رأسمال في.تي.بي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 