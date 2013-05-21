بنك في.تي.بي الروسي يبيع أسهما إلى قطر والنرويج وأذربيجان

لندن 21 مايو أيار (رويترز) - قال أندري كوستين الرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي الروسي اليوم الثلاثاء إن كلا من صناديق الثروة السيادية لقطر والنرويج وأذربيجان سيحصل على أسهم جديدة بنحو 500 مليون دولار يعتزم البنك إصدارها.