مقدمة 1-بنك في.تي.بي الروسي يبيع أسهما إلى قطر والنرويج وأذربيجان

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لندن 21 مايو أيار (رويترز) - قال أندري كوستين الرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي الروسي اليوم الثلاثاء إنه يتوقع الانتهاء من طرح أسهم جديدة بقيمة 3.3 مليار دولار بنهاية الأسبوع وأضاف أن كلا من صناديق الثروة السيادية لقطر والنرويج وأذربيجان سيحصل على أسهم جديدة بنحو 500 مليون دولار.

وسيشتري صندوق النفط التابع للدولة في أذربيجان (سوفاز) ونورجس بنك انفستمنت مانجمنت وقطر القابضة أكثر من نصف 2.5 تريليون سهم سيصدرها البنك في بورصة موسكو بسعر 4.1 كوبك للسهم.

وصرح كوستين في مقابلة مع رويترز في لندن أن المستثمرين الرئيسيين الثلاثة سيحصلون على "حصص متساوية تقريبا" تقدر بنحو 500 مليون دولار لكل منهم.

ويطرح بنك في.تي.بي الأسهم بخصم عن الطرح العام الأولي في 2007 حيث بلغ السعر حينئذ 13.6 كوبك وعن طرح ثانوي في 2011 عندما كان السعر 9.15 كوبك.

ويرفع الطرح نسبة رأس المال الأساسي للبنك إلى 11.9 بالمئة من 10.3 بالمئة في 31 ديسمبر كانون الأول مما يسهم في تحقيق هدف زيادة القروض.

وقال كوستين "نتوقع أن تنمو القروض بين 15 و20 بالمئة" مضيفا ان البنك يحتاج رأس المال لاستيفاء لوائح بازل 3 التي يعتزم البنك المركزي تطبيقها في العام الجاري.

وستحتفظ الدولة بحصة في البنك تبلغ 60.9 بالمئة.

وتابع كوستين أنه يتوفع أن يسجل صافي أرباح البنك مستوى قياسيا في 2013 متجاوزا 100 مليار روبل (3.2 مليار دولار) بزيادة تفوق العشرة بالمئة عن العام الماضي.