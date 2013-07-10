ارتفاع صافي ربح بنك قطر الوطني 23.8% في الربع/2
الدوحة 10 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء نمو صافي أرباح الربع الثاني بنسبة 23.8 في المئة متجاوزا توقعات المحللين.
وتشير حسابات لرويترز إلى أن البنك الذي أنجز الاستحواذ على الذراع المصرية لبنك سوسيتيه جنرال مقابل ملياري دولار في مارس اذار حقق ربحا صافيا قدره 2.6 مليار ريال (714 مليون دولار) في ثلاثة اشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 2.1 مليار ريال قبل عام.
وقال البنك في بيان إن صافي ربح النصف الأول بلغ 4.7 مليار ريال بزيادة 15.1 في المئة عنه قبل عام.
وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز ربحا صافيا 2.4 مليار ريال في المتوسط في الربع الثاني.
(الدولار = 3.6415 ريال)
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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