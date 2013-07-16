مقدمة 1-بنك ظفار العماني يعتزم إجراء محادثات اندماج مع بنك صحار

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دبي 16 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك ظفار ثاني أكبر بنك عماني من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء إنه سيبدأ محادثات مع بنك صحار بشأن اندماج محتمل وهو ما دفع أسهم البنكين للارتفاع.

ولم يتسن على الفور الاتصال ببنك صحار للتعليق. وقال بنك ظفار في إشعار للبورصة إن أي صفقة اندماج تتوقف على رغبة بنك صحار والمساهمين في البنكين وموافقة الجهة الرقابية.

وفي حال إتمام الصفقة ستبلغ قيمة أصول الكيان الجديد 4.13 مليار ريال (10.73 مليار دولار) حسب البيانات المالية في الربع الأول وستبلغ قيمته السوقية 1.76 مليار دولار.

ولكنه سيظل أصغر سواء من حيث قيمة الأصول أو القيمة السوقية من بنك مسقط أكبر بنوك عمان الذي تبلغ أصوله الاجمالية 8.23 مليار ريال وقيمته السوقية 3.34 مليار دولار.

وفي الوقت الراهن بنك ظفار هو رابع أكبر بنك في عمان وبنك صحار هو الخامس من حيث قيمة الأصول وهما الثاني والسابع على التوالي من حيث القيمة السوقية.

ودفعت أنباء الاندماج أسهم بنك صحار للارتفاع نحو 3.4 بالمئة في التعاملات المبكرة في بورصة عمان قبل أن تتراجع المكاسب إلى اثنين في المئة في الساعة 0725 بتوقيت جرينتش. وارتفع سهم بنك ظفار 1.6 بالمئة في تعاملات محدودة.

وقال جويس ماثيو مدير البحوث في المتحدة للأوراق المالية ان الاندماج سيكون له أثر إيجابي على البنكين.