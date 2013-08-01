سهم بروة العقارية القطرية يسجل أدنى سعر في شهرين بعد النتائج

0645 جمت - تراجع سهم بروة العقارية القطرية إلى أدنى مستوى في شهرين بمستهل تعاملات اليوم الخميس بعد أن أعلنت الشركة انخفاض أرباح النصف الأول من العام.

وحققت أكبر شركة عقارية في قطر 199.2 مليون ريال ربحا صافيا للأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 593.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2012.

وتراجعت أسهم الشركة 4.8 بالمئة إلى 24.98 ريال (6.87 دولار) بعد أن انخفضت إلى 23.90 ريال عند الفتح وهو أقل سعر منذ 13 مايو أيار.

وهبط مؤشر بورصة الدوحة 0.2 بالمئة إلى 9688 نقطة لينزل عن أعلى مستوى في 58 شهرا الذي سجله أمس الأربعاء.