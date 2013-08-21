Wed 9 Aug 2017 | 16:08 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مشروع مشترك لسيمبكورب يطرح أسهما في عمان بقيمة 135 مليون دولار

Wed Aug 21, 2013 10:02am GMT
 
[-] نص [+]

سنغافورة 21 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة سيمبكورب للصناعات السنغافورية اليوم الأربعاء إن مشروعا مشتركا يملك ويدير مشروع محطة كهرباء ومياه بقيمة مليار دولار في سلطنة عمان سيقوم بطرح عام أولي للأسهم الأسبوع القادم لجمع نحو 172.2 مليون دولار سنغافوري (135 مليون دولار).

وستطرح شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء 33.4 مليون سهم عادي قائم للبيع وهو ما يمثل 35 في المئة من رأس المال المصدر بسعر 1.59 ريال عماني أو نحو 5.17 دولار للسهم. ومن المنتظر إطلاق الطرح العام الأولي للأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية في 28 أغسطس آب.

وتملك سيمبكورب للمنافع العامة وهي إحدى وحدات سيمبكورب للصناعات حاليا حصة قدرها 60 في المئة في المشروع المشترك بينما تملك مؤسسة عمان للاستثمار حصة تبلغ 35 في المئة وبي.دي.سي.سي للاستثمار ومقرها البحرين خمسة في المئة.

وبعد الإدراج ستبلغ حصة سيمبكورب 40 في المئة وحصة مؤسسة عمان 21.9 في المئة وحصة بي.دي.سي.سي 3.1 في المئة.

(الدولار= 1.2757 دولار سنغافوري) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 