مشروع مشترك لسيمبكورب يخطط لطرح أولي في سلطنة عمان في 28 اغسطس

دبي 21 أغسطس آب (رويترز) - تخطط شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء التي تملك فيها سيمبكورب للصناعات السنغافورية حصة قدرها 60 في المئة لجمع 138 مليون دولار من خلال طرح أسهم تمثل 35 في المئة من رأس المال المصدر في سوق مسقط للأوراق المالية بسلطنة عمان.

وقالت سيمبكورب صلالة في بيان اليوم الأربعاء إن مشروع محطة المياه والكهرباء الذي يتكلف مليار دولار سيطرح 33.4 مليون سهم عادي قائم للبيع بسعر 1.59 ريال عماني للسهم في طرح عام أولي سيطلق في سوق مسقط للأوراق المالية في 28 أغسطس آب.

وتملك سيمبكورب للمنافع العامة وهي إحدى وحدات سيمبكورب للصناعات حاليا حصة قدرها 60 في المئة في شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء بينما تملك مؤسسة عمان للاستثمار حصة تبلغ 35 في المئة وبي.دي.سي.سي للاستثمار ومقرها البحرين خمسة في المئة.

ولم يكشف البيان عن حجم الأسهم التي سيبيعها كل من المساهمين الحاليين في الطرح العام.

وتتكون محطة صلالة المستقلة للمياه والكهرباء من محطة كهرباء تعمل بالغاز بطاقة إجمالية 490 ميجاوات ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 69 ألف متر مكعب من المياه يوميا بحسب موقعها الالكتروني.

وقال البيان إن قيمة شركة سيمبكورب صلالة السوقية بعد الطرح العام الأولي ستبلغ 152 مليون ريال.

وسيستمر الطرح حتى 26 سبتمبر أيلول ومن المتوقع أن يبدأ تداول السهم في سوق مسقط في العاشر من أكتوبر تشرين الأول. وستكون ذراع إتش.إس.بي.سي هولدنجز في الشرق الأوسط المنسق العالمي الوحيد ومدير الاكتتاب للإصدار.