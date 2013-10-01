التجاري القطري يشتري حصة جديدة 3.4% في بنك ألترناتف التركي

دبي أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك التجاري القطري اليوم الثلاثاء إنه استحوذ على حصة جديدة قدرها 3.4 بالمئة في بنك ألترناتف التركي من خلال عرض شراء في البورصة ليرفع حيازته التي اشتراها في وقت سابق هذا العام.

ولم يتضمن البيان سعر الشراء وقال إن العرض انتهى في 27 سبتمبر أيلول لتصبح النسبة المتداولة من أسهم البنك التركي 0.76 بالمئة.

كان ثاني أكبر بنك قطري من حيث حجم الأصول قال في يوليو تموز إنه أتم شراء 70.84 بالمئة من بنك ألترناتف حيث دفع مثلي القيمة الدفترية في 30 يونيو حزيران 2013 وأضاف أنه سيعرض شراء النسبة المتداولة الباقية والبالغة 4.16 بالمئة.