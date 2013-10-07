مقدمة 1-بنك الدوحة يسعى لنيل موافقة مساهميه على زيادة رأسماله بملياري ريال عبر إصدار سندات

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دبي 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الدوحة اليوم الإثنين إنه سيطلب من مساهمية الموافقة على إصدار سندات بقيمة ملياري ريال (549.3 مليون دولار) لزيادة رأسمال البنك من المستوى الأول وذلك بحلول 30 مارس 2014 .

ولم يحدد البنك موعدا لاجتماع المساهمين في بيانه. ورأس المال من المستوى الأول مؤشر أساسي لسلامة البنك ماليا.

والسندات بدون أجل ولكن سيكون ثمة بند يتيح للبنك سدادها في غضون ستة اعوام وسوف يصدرها بنك الدوحة أو وحدة للاغراض الخاصة مملوكة بالكامل لبنك وهي خطوة ضرورية إذا كانت السندات إسلامية.

وفي مايو أيار صرح الرئيس التنفيذي للبنك ر. سيثارامان أن البنك سيصدر سندات لزيادة رأسماله في إطار خطة لرفع رأس المال المدفوع بنسبة 50 بالمئة.

(الدولار= 3.6412 ريال قطري)