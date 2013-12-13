Wed 9 Aug 2017 | 16:06 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صعود الاسهم والليرة التركية بدعم من رفع للتصنيف من ميريل لينش

Fri Dec 13, 2013 5:56pm GMT
 
[-] نص [+]

اسطنبول 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - صعدت الاسهم التركية اليوم الجمعة مظهرة اداء افضل من نظيراتهامن الاسواق الناشئة بعد ان رفع بنك ميريل لينش تصنيفه للاسهم التركية وهو ما ساعد ايضا الليرة على الارتفاع امام الدولار.

وقال البنك الامريكي في تقرير بالبريد الالكتروني "السوق تبدو مغرية من حيث قيم الاسهم" مشيرا ايضا الي توقعات بأن ينكمش العجز في ميزان المعاملات الجارية لتركيا وهو نقطة ضعف رئيسية في اقتصاد البلاد.

واغلق المؤشر الرئيسي للاسهم في بورصة اسطنبول مرتفعا 1.36 بالمئة الي 74064.98 نقطة في حين تراجع المؤشر الاوسع نطاقا للاسواق الناشئة 0.14 بالمئة.

وارتفع سعر الليرة التركية امام الدولار الي 2.0400 من 2.0442 في اواخر التعاملات امس الخميس.

وبلغ عائد سند الخزانة القياسي لأجل عشر سنوات 9.53 بالمئة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
 