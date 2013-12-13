صعود الاسهم والليرة التركية بدعم من رفع للتصنيف من ميريل لينش

اسطنبول 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - صعدت الاسهم التركية اليوم الجمعة مظهرة اداء افضل من نظيراتهامن الاسواق الناشئة بعد ان رفع بنك ميريل لينش تصنيفه للاسهم التركية وهو ما ساعد ايضا الليرة على الارتفاع امام الدولار.

وقال البنك الامريكي في تقرير بالبريد الالكتروني "السوق تبدو مغرية من حيث قيم الاسهم" مشيرا ايضا الي توقعات بأن ينكمش العجز في ميزان المعاملات الجارية لتركيا وهو نقطة ضعف رئيسية في اقتصاد البلاد.

واغلق المؤشر الرئيسي للاسهم في بورصة اسطنبول مرتفعا 1.36 بالمئة الي 74064.98 نقطة في حين تراجع المؤشر الاوسع نطاقا للاسواق الناشئة 0.14 بالمئة.

وارتفع سعر الليرة التركية امام الدولار الي 2.0400 من 2.0442 في اواخر التعاملات امس الخميس.

وبلغ عائد سند الخزانة القياسي لأجل عشر سنوات 9.53 بالمئة.