وزير: قطر تخطط لطرح أسهم قيمتها 50 مليار ريال في 10 سنوات

الدوحة 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد صالح السادة اليوم الأحد إن بلاده تنوي طرح أسهم للاكتتاب العام بما قيمته 50 مليار ريال (13.7 مليار دولار) في البورصة على مدى الأعوام العشرة المقبلة.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا أن هذا سيشجع على الاستثمار في السوق وكان يتحدث في معرض الإعلان عن أول طرح عام أولي في البلاد منذ 2010 حيث ستبيع وحدة مسيعيد‎ للبتروكيماويات القابضة التابعة لشركة قطر للبترول المملوكة للدولة أسهما قيمتها 3.2 مليار ريال.

وقال الوزير "نشجع المواطنين على المشاركة في هذا الاستثمار وأيضا انتظار فرص أخرى قادمة."