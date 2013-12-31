ناسداك تقول ستشتري 5% في بورصة اسطنبول
31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مجموعة ناسداك أو.ام.اكس اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا تشتري بموجبه حصة تبلغ خمسة بالمئة في بورصة اسطنبول مع خيار لشراء اثنين بالمئة إضافية في مرحلة لاحقة.
وقد يشمل مسار التعاون بين الطرفين في المستقبل قيام بورصة اسطنبول بشراء حصة أقلية في ناسداك أو.ام.اكس.
وأوضحت المجموعة أن هدف اتفاق الشراكة هو بناء مركز لأسواق المال بمنطقة أوراسيا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
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