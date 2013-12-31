مقدمة 1-ناسداك تشتري 5% في بورصة اسطنبول

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اسطنبول 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت ناسداك أو.ام.اكس وبورصة اسطنبول اليوم الثلاثاء إنهما وقعتا اتفاقا تشتري بموجبه ناسداك خمسة بالمئة في بورصة اسطنبول ويسمح للبورصة التركية باستخدام تكنولوجيا ناسداك لجذب مزيد من العملاء.

وترغب تركيا في جعل اسطنبول مركزا ماليا إقليميا ووفقا للاتفاق تملك بورصة اسطنبول المملوكة للدولة خيار شراء اثنين بالمئة في شركة إدارة البورصات الأمريكية مستقبلا.

وقال إبراهيم تورهان رئيس مجلس ادارة بورصة اسطنبول في مؤتمر صحفي إن البورصة ستشتري تكنولوجيا التداول والمقاصة والبنية التحتية لكل فئات الأصول من ناسداك أو.ام.اكس وسيكون بمقدورها استخدام وإعادة بيع التكنولوجيا في 25 دولة.

وأضاف "نواصل العمل مع ناسداك أو.ام.اكس لتنفيذ مبادلة أسهم. سنعرف في 30 يونيو حزيران 2014 هل ستجري مبادلة أسهم."

ومضى يقول "في هذه الحالة ستملك بورصة اسطنبول خيار الاستحواذ على حصة أقلية تبلغ اثنين بالمئة في ناسداك أو.ام.اكس لكن ذلك يتطلب إجراء تقييمات ولا نملك بعد أرقاما محددة لذلك."

وبورصة اسطنبول هي سوق المال الوحيدة في تركيا وهي نتاج دمج جرى في وقت سابق من العام بين بورصة اسطنبول وبورصتي الذهب والمشتقات استعدادا للقيام عملية خصخصة.

وقال تورهان إنه يود أن تدرج بورصة اسطنبول أسهمها بنهاية 2015.

وستملك ناسداك أو.ام.اكس خيار زيادة حصة الخمسة بالمئة إلى سبعة بالمئة وستحصل على دفعات نقدية في إطار الصفقة.