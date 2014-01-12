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المالكي يحذر الأكراد من تخفيضات في التمويل إذا صدروا النفط إلى تركيا

Sun Jan 12, 2014 2:45pm GMT
 
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بغداد 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأحد بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان العراق شبه المستقل إذا سعى الأكراد لتصدير النفط إلى تركيا بدون موافقة بغداد.

وقال المالكي لرويترز في مقابلة إن هذا "انتهاك دستوري" لن يسمح به أبدا لا لإقليم كردستان ولا للحكومة التركية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)
 