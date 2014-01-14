أرباح بنك قطر الوطني ترتفع 13.7% في الربع/4

الدوحة 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك قطر الوطني أكبر بنك في منطقة الخليج نموا بنسبة 13.7 بالمئة في صافي ربح الربع الرابع بانخفاض طفيف عن توقعات المحللين.

وأظهرت حسابات رويترز من بيانات البنك أن قطر الوطني - الذي استكمل صفقة لشراء حصة أغلبية في الوحدة المصرية لسوسيتيه جنرال مقابل ملياري دولار في مارس آذار الماضي - حقق ربحا صافيا قدره 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) في آخر ثلاثة أشهر من عام 2013.

ويقارن ذلك مع 2.11 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2012.

وكان محللون قد توقعوا ارتفاع صافي الربح 17.5 بالمئة إلى 2.48 مليار ريال في المتوسط.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء إن أرباح العام بأكمله بلغت 9.5 مليار ريال بزيادة 13.7 بالمئة عن العام السابق.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع سبعة ريالات للسهم عن عام 2013 مقارنة بتوزيع ستة ريالات للسهم عن العام السابق بحسب بيانات رويترز.

(الدولار = 3.6415 ريال قطري)