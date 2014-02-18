مساهمو الدوحة للتأمين يقرون إصدار حقوق قيمته 120 مليون دولار

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) - قالت الدوحة للتأمين اليوم الثلاثاء إنها نالت موافقة المساهمين على زيادة رأسمالها 436.7 مليون ريال (119.9 مليون دولار) في عملية تهدف إلى تعزيز قدرتها على العمل في السوق المحلية وفي الخارج.

وقالت شركة التأمين إن الخطة - التي ترفع رأسمالها لمثليه تقريبا إلى 500 مليون ريال - حصلت على الموافقة خلال اجتماع أمس الاثنين وتتضمن إصدار 24 مليونا و260 ألف سهم جديد للمساهمين بسعر 18 ريالا للسهم.

ويقل السعر المعروض كثيرا عن سعر إقفال يوم الاثنين البالغ 27.55 ريال. وغالبا ما تطرح إصدارات الحقوق في قطر ومنطقة الخليج بتخفيضات كبيرة عن سعر السوق.

وقال بيان لبورصة قطر اليوم إنه يحق للمساهمين الاكتتاب في تسعة أسهم جديدة عن كل عشرة أسهم في حوزتهم.

كانت الدوحة للتأمين قالت الشهر الماضي إنها تلقت الموافقة التنظيمية على إصدار الحقوق الذي سيزيد الملاءة المالية ويحسن تصنيفها الائتماني مما سيسمح لها بالمنافسة على مشاريع ضخمة محليا وخارجيا.