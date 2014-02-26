أومينفست تتخلي عن طرح أسهم بنك عمان العربي في الوقت الراهن

لندن 26 فبراير شباط (رويترز) - قررت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست) ألا تمضي قدما في الطرح العام الأولي لبنك عمان العربي بعد أسبوعين فقط من إعلان الشركة أنها تدرس جدوى الطرح.

وقالت الشركة إن مجلس الإدارة يري بناء على دراسات مستفيضة أجرتها المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في هذا المجال والتي استعانت بها الشركة لهذا الغرض أن تنفيذ الاقتراح في الوقت الحالي ليس في مصلحة المساهمين.

وقال مصدر إن القيم الحالية في بورصة مسقط أدت لتراجع الشركة عن الفكرة.

وأضاف "إذا نظرنا لمستوى أسعار الأسهم القيادية سنجدها رخيصة جدا لذا الطرح العام الأولي ليس الخيار الأفصل للمساهمين."