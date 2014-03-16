الاكتتاب في النصف الأول من بيع حصة في عمانتل 1.99 مثل المعروض

دبي 16 مارس آذار (رويترز) - أعلنت العمانية للاتصالات في بيان إلى بورصة مسقط اليوم الأحد انتهاء النصف الأول من عملية بيع حصة تبلغ 19 بالمئة في الشركة وإن حجم الطلبات في الاكتتاب الخاص بلغ 1.99 مثل المعروض.

كانت وكالة الأنباء العمانية قالت في فبراير شباط إن الحكومة ستبيع 142.5 مليون سهم من أسهم عمانتل مقلصة بذلك حيازتها إلى 51 بالمئة من 70 بالمئة.

وتجري العملية على شريحتين متساويتين تستهدف الأولى المستثمرين الأفراد الأثرياء والمؤسسات من خلال طرح خاص لا يقل طلب الاكتتاب فيه عن مليوني سهم.

وقال البيان إن تلك المرحلة تمت في 12 مارس آذار. وبلغ السعر النهائي 1.511 ريال للسهم بينما دارت العروض بين 1.500 و1.900 ريال للسهم.

وأضاف البيان أن من المتوقع أن يحصل المكتتبون على أسهمهم بنهاية يوم غد الاثنين.

ويبدأ الجزء الثاني المفتوح للمستثمرين الأفراد العمانيين بنهاية مارس آذار.