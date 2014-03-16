مقدمة 1-الاكتتاب في النصف الأول من بيع حصة في عمانتل 1.99 مثل المعروض

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من ماثيو سميث

دبي 16 مارس آذار (رويترز) - أعلنت العمانية للاتصالات في بيان إلى بورصة مسقط اليوم الأحد انتهاء النصف الأول من عملية بيع حصة تبلغ 19 بالمئة في الشركة في إطار مساعي إحياء برنامج الخصخصة وذكر أنه جرى تغطية الاكتتاب 1.99 مثل المعروض.

وبذلك تتقلص حصة الحكومة إلى 51 بالمئة ومن المتوقع ان تدر عملية البيع حوالي 570 مليون دولار في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز الدخل من القطاع غير النفطي وتمويل الإنفاق العام المتنامي.

كانت وكالة الأنباء العمانية قالت في فبراير شباط إن الحكومة ستبيع 142.5 مليون سهم من أسهم عمانتل على شريحتين متساويتين تستهدف الأولى المستثمرين الأفراد الأثرياء والمؤسسات من خلال طرح خاص لا يقل طلب الاكتتاب فيه عن مليوني سهم.

وقال البيان إن تلك المرحلة تمت في 12 مارس آذار. وبلغ السعر النهائي 1.511 ريال للسهم بينما دارت العروض بين 1.500 و1.900 ريال للسهم.

ونزل سهم عمانتل 2.2 بالمئة إلى 1.555 ريال في بورصة مسقط في أعقاب الاعلان مسجلا أقل مستوى منذ منتصف يناير كانون الثاني.

وأضاف البيان أن من المتوقع أن يحصل المكتتبون على أسهمهم بنهاية يوم غد الاثنين. ويبدأ الجزء الثاني المفتوح للمستثمرين الأفراد العمانيين بنهاية مارس آذار.

وتمتلك الحكومة أكثر من 60 شركة في قطاعات اقتصادية مختلفة وقال وزير الشؤون المالية درويس البلوشي انه سيجري خصخصة بعضها. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين قولهم الأسبوع الماضي ان الحكومة تنوي التخارج من 11 شركة ولكن لم يجر الافصاح عن الجدول الزمني أو تفاصيل اخرى.