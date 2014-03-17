بداية بطيئة للصناديق السيادية في صفقات الدمج والاستحواذ في 2014

لندن 17 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات لتومسون رويترز أن صفقات الدمج والاستحواذ لصناديق الثروة السيادية جاءت أبطأ منذ بداية العام الحالي بعد أداء قوي في 2013.

وأبرمت صناديق الثروة السيادية التي تستثمر إيرادات النفط والصادرات الأخرى لصالح الأجيال القادمة صفقات دمج واستحواذ بقيمة 155 مليون دولار في شركات مدرجة حتى العاشر من مارس آذار أي أقل من عشر القيمة في الفترة نفسها قبل عام.

وعقدت الصناديق السيادية 20 صفقة بقيمة 2.7 مليار دولار في الفترة الموازية من العام الماضي.

وفي عام 2013 كاملا أبرمت الصناديق السيادية صفقات بقيمة 36.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 2010 لكنه نصف مستوى 2007 حين أبرمت صناديق الثروة السيادية صفقات قيمتها 73 مليار دولار.

وتحجم صناديق الثروةالسيادية عن إبرام صفقات تتصدر عناوين الأخبار بعد أن تعرضت لضغوط داخلية لتكبدها خسائر تقدر بنحو 80 مليار دولار في ذروة الأزمة المالية بسبب استثمارات في بنوك غربية.

وينشط البعض مثل الصندوقين القطري والنرويجي في الاستثمار في الأصول العقارية والبنية التحتية وهي استثمارات أقل سيولة من الأسهم وأسواق السندات لكن تدر دخلا ثابنا وعائدا مغريا نسبيا.

وفي الشهر الماضي صرح أويشتاين أولسن محافظ بنك النرويج المركزي الذي يدير صندوق الثروة السيادية للبلاد لرويترز أن الصندوق قد يتوسع في الاستثمار في العقارات والبنية التحتية وفئات جديدة من الأصول.