البركة البحرينية تعلن توزيعات نقدية وأسهم منحة عن أرباح 2013

وأوضحت المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن مجموع ما سيتم توزيعه من أرباح نقدية وأسهم منحة سيساوي 82.2 مليون دولار مشيرة إلى ان الأمر مشروط بموافقة الجمعية العمومية المقررة في 23 من الشهر الجاري.