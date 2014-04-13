التجاري القطري يرفع سقف الملكية الأجنبية إلى 25%

الدوحة 13 أبريل نيسان (رويترز) - قال بيان من بورصة قطر إنه أصبح بمقدور المستثمرين الأجانب تملك 25 بالمئة من أسهم البنك التجاري القطري اعتبارا من اليوم الأحد بعد أن انضم البنك إلى قائمة الشركات التي تخفف قيود الملكية قبيل رفع تصنيف السوق على مؤشرات ام.اس.سي.آي.

وترفع الشركات المدرجة في قطر والإمارات العربية المتحدة حدود الملكية الأجنبية بهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية عندما ترفع ام.اس.سي.آي تصنيف السوقين إلى وضع السوق الناشئة بدلا من السوق المبتدئة في نهاية مايو أيار.

ومن المتوقع أن يضع رفع التصنيف أسواق البلدين الخليجيين في مجال اهتمام مديري الصناديق العالمية وأن يستقطب مليارات الدولارات من التدفقات النقدية الجديدة التي تظهر البيانات أنها بدأت بالفعل.

وقال بيان من بورصة قطر إن سقف الملكية الأجنبية أصبح 25 بالمئة من اليوم. ولم يذكر المستوى السابق لكن بيانات رسمية تظهر أن الأجانب كانوا يملكون 15.21 بالمئة من البنك في نهاية تعاملات اليوم.

ومن بين الصناديق الأجنبية المستثمرة حاليا في التجاري القطري - ثاني أكبر بنك في قطر من حيث الأصول - تمبلتون وبيكتت لإدارة الأصول وشركة إدارة الاستثمار التابعة لبنك النرويج وذلك بحسب بيانات لتومسون رويترز.