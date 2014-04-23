مقدمة 1-الحكومة العمانية تجمع 530 مليون دولار من بيع 19% في عمانتل

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من ماثيو سميث

دبي 23 أبريل نيسان (رويترز) - قال بيان لبورصة مسقط اليوم الأربعاء إن الحكومة العمانية جمعت حوالي 204 ملايين ريال (530 مليون دولار) من بيع حصة تبلغ 19 بالمئة في عمانتل في إطار جهود لإنعاش برنامجها للخصخصة.

وستتقلص حصة الحكومة في شركة الاتصالات إلى 51 بالمئة بعد استكمال الجزء الثاني والأخير من بيع الأسهم.

وباعت الحكومة 71.25 مليون سهم في كل من الشريحتين اللتين خصصت أولاهما للمؤسسات والأثرياء في شكل طرح خاص بينما استهدفت الثانية المستثمرين الأفراد وأخذت شكل الاكتتاب العام.

وبحسب البيان بلغ الاكتتاب في الجزء المخصص للأفراد 1.05 مثل المعروض واستغرقت تلك العملية أسبوعين لتنتهي في 13 ابريل نيسان. وقال البيان إن قيمة الشريحة 96.2 مليون ريال مما يعني وفقا لحسابات أجرتها رويترز أن السهم الواحد بيع بسعر 1.350 ريال بينما بلغ سعر السهم في السوق 1.48 ريال خلال معاملات اليوم.

وبلغ الاكتتاب في شريحة المؤسسات التي انتهت في مارس آذار 1.99 مثل المعروض ودارت قيمة عروض الشراء بين 1.50 و1.90 ريال للسهم. وقالت السلطات في وقت سابق إن السعر النهائي بلغ 1.511 ريال للسهم.

وتخصص أسهم شريحة الأفراد على أساس تناسبي مما يعني حصول المكتتبين على 95 بالمئة من الأسهم التي طلبوها. ويبدأ رد الفرق في 23 ابريل نيسان وتتاح الأسهم للتداول بحلول أوائل الأسبوع القادم حسبما ذكر البيان.