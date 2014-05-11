ناسداك تتوقع زيادة أنشطة الطرح الأولي للشركات الإسرائيلية

تل ابيب 11 مايو أيار (رويترز) - قال ماير فروكر نائب رئيس ناسداك اليوم الأحد إن البورصة تتوقع زيادة أنشطة الطرح الأولي للشركات الإسرائيلية مقارنة بعام 2013.

وأضاف خلال زيارة لإسرائيل "نفذت أربع شركات عمليات طرح عام أولي لأسهمها وارتفعت الأسهم 85 بالمئة في المتوسط منذ الطرح. أداء الشركات الإسرائيلية على مؤشر ناسداك جيد."

وتابع "يوجد العديد من الشركات الصغيرة .. نتباحث مع عدد من الشركات على مستويات مختلفة. كان هناك أربع شركات العام الماضي ونعتقد أن العدد سيزيد هذا العام."