قطر تستثمر في زيادة رأسمال دويتشه بنك

فرانكفورت 19 مايو أيار (رويترز) - شرع دويتشه بنك في جمع ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) لزيادة رأسماله بمشاركة الأسرة الحاكمة في قطر كمستثمر رئيسي في مسعى من جانب أكبر بنك ألماني لوضع حد للشكوك بشأن قوة رأسماله.

وجمع البنك 10.2 مليار يورو في 2010 وثلاثة مليارات يورو أخرى في 2013 لكنه أخفق في تهدئة قلق المستثمرين بشأن وضع رأس المال في مواجهة تشديد الجهات الرقابية اشتراطاتها.

وتعطي الزيادة دويتشه بنك الذخيرة للتوسع في الأنشطة المصرفية الاستثمارية ولاسيما في الولايات المتحدة بعد انسحاب منافسين من بينهم باركليز تاركين فراغا يسعى البنك الألماني لشغله.

وقال مصدر مطلع "إنها لحظة فارقة. فإما أن نعزز استراتيجتنا ونؤكدها أو ندرس بدائل أخرى."

وقال دويتشه في بيان إن وحدة استثمار مملوكة للشيخ حمد بن جاسم آل ثاني حصلت على حصة بقيمة 1.75 مليار يورو. وأضاف البنك أنه ينوي جمع 6.3 مليار يورو من خلال إصدار حقوق للمساهمين الحاليين.

وقال مصدر قريب من سير العملية إن المستثمر القطري لم يطلب مقعدا في مجلس الإدارة ولم تعرض عليه أي رسوم خاصة وقال "يعامل مثل بقية المستثمرين."

وقال البنك إنه سيركز على "برنامج نمو سريع" بالاستعانة بأكبر المصرفيين في الولايات المتحدة ويستثمر نحو 200 مليون يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة على التطوير التكنولوجي لأنشطة التجزئة في ألمانيا وأوروبا وتعيين ما يصل إلى 100 مستشار لدعم كبار العملاء من الشركات.