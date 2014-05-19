المدير المالي: قطر ستشارك في إصدار حقوق دويتشه بنك

فرانكفورت 19 مايو أيار (رويترز) - قال المدير المالي لدويتشه بنك إن الاسرة الحاكمة في قطر لن تكتفي بشراء أسهم جديدة في البنك بقيمة 1.75 مليار يورو بل تنوي أيضا المشاركة في إصدار حقوق لاحق حجمه 6.3 مليار يورو.

وقال ستيفن كراوس في مؤتمر بالهاتف عن الزيادة الثالثة لرأسمال البنك في أربعة أعوام "لقد التزموا أيضا بأخذ حصتهم في إصدار حقوق."

وتساعد زيادة رأس المال البنك على تعزيز وضعه بينما يجري البنك المركزي الأوروبي فحوصا دقيقة لأكبر بنوك المنطقة قبل أن يضطلع بدوره في الرقابة على القطاع في نوفمبر تشرين الثاني.