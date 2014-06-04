الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع امام الدولار

اسطنبول 4 يونيو حزيران (رويترز) - هبطت الليرة التركية اليوم الاربعاء إلي أدنى مستوى في خمسة اسابيع امام الدولار الامريكي بعد موجة جديدة من الانتقادات لسياسة البنك المركزي لكنها استردت بعض خسائرها بفعل توقعات لتيسير نقدي في اوروبا.

وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الثلاثاء انه يأمل بان يقرر البنك المركزي خفضا اخر لاسعار الفائدة بعد الخفض الذي اجراه في مايو ايار وهو ما اذكى مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية.

وكان المركزي التركي قد رفع اسعار الفائدة بشكل حاد في يناير كانون الثاني بعد هبوط قوي لليرة لكنه يتعرض لضغوط لاجراء تخفيضات للفائدة من اردوغان الحريص على الحفاظ على النمو قبل انتخابات رئاسية في اغسطس اب من المتوقع ان يترشح فيها وانتخابات برلمانية في 2015 .

وهبطت الليرة الي 2.1275 مقابل الدولار قبل ان تتعافى الي 2.1212 في اواخر التعاملات بفعل اعتقاد واسع بان البنك المركزي الاوروبي سيجري مزيدا من التيسير للسياسة النقدية في اجتماعه غدا الخميس.

لكن العملة التركية تبقى أضعف من مستواها في اواخر التعاملات امس البالغ 2.1185 .

وفي بورصة اسطنبول اغلق المؤشر الرئيسي للاسهم التركية منخفضا 0.55 بالمئة عند 78384.74 نقطة.