صعود اسواق الاصول التركية بعد خفض المركزي الاوروبي اسعار الفائدة

اسطنبول 5 يونيو حزيران (رويترز) - صعدت الاسواق التركية اليوم الخميس بعد ان كشف البنك المركزي الاوروبي عن حزمة اجراءات للتيسير النقدي وهو ما أذكى الطلب على الاصول المرتفعة العائد في الاسواق الناشئة.

وارتفعت الليرة ايضا على الرغم من تعرض البنك المركزي التركي لضغوط مؤخرا لتيسير السياسة النقدية. وسجلت العملة التركية 2.0993 مقابل الدولار الامريكي ارتفاعا من 2.1245 في اواخر التعاملات امس الاربعاء.

وتراجع عائد سندات الخزانة التركية القياسية لأجل عشر سنوات الي 8.97 بالمئة من 9.23 بالمئة يوم الاربعاء وسندات الخزانة لأجل عامين إلي 8.28 بالمئة من 8.52 بالمئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للاسهم التركية في بورصة اسطنبول مرتفعا 1.81 بالمئة عند 79802.96 نقطة.