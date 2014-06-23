بروة العقارية تبيع إحدى شركاتها للديار القطرية مقابل 2.5 مليار دولار

دبي 23 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة بروة العقارية في قطر اليوم الاثنين إنها تعتزم بيع حصتها البالغة 95 بالمئة في شركة بروة الشارع التجاري إلى الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري مقابل تسعة مليارات ريال (2.5 مليار دولار).

وتأتي الصفقة في إطار اتفاق توصلت إليه بروة لبيع أصول قيمتها الإجمالية 7.1 مليار دولار إلى الديار القطرية والذي جرى الإعلان عنه في يونيو حزيران من العام الماضي.

وقالت بروة في بيان إلى بورصة قطر إن الحصة ستباع إلى شركة "لبرقة العقارية" المملوكة بالكامل للديار القطرية.