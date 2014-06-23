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الليرة التركية ترتفع قبل اجتماع البنك المركزي

Mon Jun 23, 2014 4:42pm GMT
 
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اسطنبول 23 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت الليرة التركية اليوم الاثنين بدعم توقعات بأن البنك المركزي سيواصل دعم العملة برغم أنه قد يخفض أسعار الفائدة غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يخفض البنك سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه غدا الثلاثاء برغم القتال في العراق الذي يرفع أسعار النفط وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم في تركيا المستوردة للطاقة.

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول مرتفعا 1.18 بالمئة إلى 79326.52 نقطة متفوقا على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي تراجع 0.19 بالمئة.

وارتفعت الليرة إلى 2.1374 مقابل الدولار الساعة 1443 بتوقيت جرينتش من 2.1470 في أواخر التعاملات يوم الجمعة.

وتراجع العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 8.90 بالمئة من 8.99 بالمئة عند الاغلاق يوم الجمعة. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 