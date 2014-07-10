مصدر: قطر تبيع أسهما بقيمة 443 مليون دولار في شركة بورصة لندن
لندن 10 يوليو تموز (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن شركة قطر القابضة باعت أسهما بقيمة 260.1 مليون جنيه استرليني (442.6 مليون دولار) في شركة بورصة لندن بسعر 1915 بنسا للسهم.
وتمثل الأسهم المباعة نحو خمسة بالمئة من الأسهم القائمة في شركة بورصة لندن. وتملك قطر حاليا حصة تقارب نسبتها 10.3 بالمئة في الشركة المالكة للبورصة.
(الدولار = 0.5877 جنيه استرليني) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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