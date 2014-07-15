مقدمة 1-مصرف الريان القطري يعلن تفاصيل بيع حصة في مشروع مشترك

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دبي 15 يوليو تموز (رويترز) - أعلن مصرف الريان القطري مزيدا من التفاصيل اليوم الثلاثاء بشأن بيع حصته في مشروع عقاري مشترك الي صندوق حكومي بعدما علقت بورصة قطر تداول أسهمه لحين إكمال المعلومات الخاصة بالصفقة.

وأصبحت معايير حوكمة الشركات في دائرة الضوء في منطقة الخليج في الأسابيع الماضية نظرا لرفع تصنيف قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع السوق الناشئة من جانب إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في تحرك يتطلب معايير عالية للإفصاح عن تلك السائدة في الأسواق المبتدئة التي كانت تندرج فيها الإمارات وقطر سابقا.

وقال مصرف الريان -وهو الاثقل وزنا بين الأسهم القطرية في مؤشر إم.إس.سي.آي- يوم الأحد إنه باع حصته البالغة 50 بالمئة في سيف لوسيل للتطوير العقاري الي ذراع الاستثمار العقاري لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد.

وقدم مصرف الريان معلومات عن بيع الحصة الي شركتين تابعتين للديار القطرية لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. ونتيجة لذلك علقت السلطات التنظيمية تداول أسهم البنك قبل بدء التداول اليوم لحين الإفصاح عن مزيد من المعلومات.

وقال مصرف الريان في بيان في وقت لاحق اليوم إن سعر البيع يبلغ 1.53 مليار ريال (420.3 مليون دولار) وهو ما يدر مكسبا على المصرف قدره 466 مليون ريال على مدى ثلاث سنوات مضيفا أن هذا المكسب لن يؤثر على نتائج أعماله للربع الثاني من العام والتي من المنتظر إعلانها في 21 يوليو تموز.

ودافع مصرف الريان عن طريقة تعامله مع الإعلان عن الصفقة وقال في البيان إنه نشر الأنباء وفقا لسياسته في الإفصاح وبعد توقيع صفقة البيع مباشرة.

وقال البنك إنه لم ينتهك أي قواعد تنظيمية للسلطات المعنية مشيرا إلى إبلاغ هيئة قطر للأسواق المالية بالصفقة بعد إنتهاء جلسة التداول يوم الأحد.