بورصة البرتغال ترتفع مع صعود الأسهم الأوروبية

لندن 23 يوليو تموز (رويترز) - حققت بورصة البرتغال أداء أفضل من أسواق الأسهم الأخرى في أوروبا اليوم الأربعاء وصعدت بعدما اشترى مستثمرون حصصا في المصرف المتعثر بانكو إسبيريتو سانتو.

وارتفع مؤشر بورصة لشبونة بي.إس.آي-20 بنسبة 1.7 في المئة محققا أداء أفضل من مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي اللذين صعدا 0.2 في المئة لكل منهما حيث تشجع المستثمرون بفعل أنباء في وقت متأخر يوم الثلاثاء بأن مؤسستين كبيرتين في الولايات المتحدة تحوزان الآن معا حصة قدرها خمسة في المئة في البنك البرتغالي.

وتضرر بانكو إسبيريتو سانتو بفعل مخاوف من تعرضه لديون العائلة التي أسسته لكن دخول مستثمرين جدد دفع سهم البنك للصعود 14.4 في المئة.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.1 في المئة عند 1375.69 نقطة. ولامس المؤشر أعلى مستوياته في ستة أعوام ونصف العام في يونيو حزيران وأوائل يوليو تموز.

وكان المؤشر تراجع على مدى الأسبوع الماضي بعد تحطم طائرة ركاب ماليزية فوق منطقة يسيطر عليها انفصاليون في شرق أوكرانيا في 17 من يوليو تموز.

وفي أنحاء أخرى من أوروبا زاد مؤشر فايننشال 100 البريطاني 0.04 في المئة.