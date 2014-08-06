أمير قطر يصدر قانونا برفع سقف ملكية الأجانب للأسهم

دبي 6 أغسطس آب (رويترز) - قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير البلاد أصدر قانونا يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك ما يصل إلى 49 بالمئة من الشركات القطرية المدرجة وذلك في إطار إصلاحات تهدف إلى توسعة سوق الأسهم وتطوير القطاع المالي.

ويسمح القانون الذي أعلن عنه للمرة الأولى في أواخر مايو أيار للأجانب بتملك أكثر من 49 بالمئة في حالات خاصة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء القطري.

وفي خطوة أخرى لتحرير السوق سيعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي نفس معاملة المواطنين القطريين فيما يتعلق بملكية الشركات المدرجة في بورصة قطر حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وفي الوقت الحالي تفرض الشركات القطرية المدرجة سقفا على الملكية الأجنبية لا يزيد عادة على 25 بالمئة لكن بعضها تجاوز ذلك المستوى.

ولم يتضح على الفور من تقرير الوكالة ما إذا كان القانون يلزم جميع الشركات القطرية برفع سقف ملكية الأجانب إلى 49 بالمئة ولا المهلة الزمنية لذلك.