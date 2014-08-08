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تراجع أسهم شركات طاقة عاملة في كردستان العراق لليوم الثاني

Fri Aug 8, 2014 8:20am GMT
 
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لندن 8 أغسطس آب (رويترز) - تراجعت أسهم عدد من شركات الطاقة العاملة في إقليم كردستان العراق تراجعا حادا اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي مع تصاعد المخاوف من الصراع في المنطقة.

وتضرر القطاع بعد أن قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه أجاز توجيه ضربات جوية ضد الإسلاميين المسلحين في شمال العراق.

وهبط سهم شركة أفرين لإنتاج النفط والمدرجة في بورصة لندن 4.6 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها علقت الإنتاج بحقل بردرش النفطي في كردستان عقب تقدم مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية واقترابهم من الإقليم.

ونزلت أسهم شركتي جلف كيستون بتروليوم وجينل انرجي اللتين تعملان أيضا في الإقليم بنسبة 2.6 وأربعة بالمئة على الترتيب بينما انخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم شركات النفط والغاز 0.7 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 