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ام.اس.سي.آي تضيف ست شركات لمؤشرها العالمي منها مسيعيد القطرية

Thu Aug 14, 2014 5:44am GMT
 
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14 أغسطس آب (رويترز) - أضافت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق ست شركات من بينها هيلتون وورلدوايد وسيبو القابضة اليابانية إلى مؤشرها العالمي في إطار عملية إعادة توزيع فصلية وأسقطت شركة واحدة من جنوب أفريقيا هي البنك الأفريقي للاستثمارات.

وقالت ام.اس.سي.آي في بيان إن الشركات المضافة الأخري هي آلاي فايننشال ومسيعيد القطرية للبتروكيماويات وبرايت اس.إي الجنوب أفريقية وال.بي.بي البولندية.

وتحدد صناديق بأكثر من تسعة تريليونات دولار حيازاتها على أساس منتجات ام.اس.سي.آي. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 