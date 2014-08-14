سهم مسيعيد القطرية يقفز بعد إدراجه على مؤشر ام.اس.سي.آي العالمي

دبي 14 أغسطس آب (رويترز) - صعد سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات في قطر اليوم الخميس وسط تداولات كثيفة بعد أن قالت ام.اس.سي.آي إنها أدرجت السهم على مؤشرها العالمي.

وارتفع السهم 7.1 بالمئة بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة في بداية التعاملات.