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سهم مسيعيد القطرية يقفز بعد إدراجه على مؤشر ام.اس.سي.آي العالمي

Thu Aug 14, 2014 6:51am GMT
 
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دبي 14 أغسطس آب (رويترز) - صعد سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات في قطر اليوم الخميس وسط تداولات كثيفة بعد أن قالت ام.اس.سي.آي إنها أدرجت السهم على مؤشرها العالمي.

وارتفع السهم 7.1 بالمئة بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة في بداية التعاملات.

وساهم صعود السهم في ارتفاع مؤشر الدوحة 0.7 بالمئة إلى 13611 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له أثناء الجلسة في عشرة أسابيع. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 