هبوط الليرة والاسهم التركية بفعل مخاوف اوكرانيا وتعليقات لموديز

اسطنبول 15 أغسطس آب (رويترز) - تراجعت الليرة التركية امام الدولار الامريكي اليوم الجمعة متأثرة بالمخاوف بشان الوضع في اوكرانيا وبعد ان قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ان انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا في أول انتخابات رئاسية مباشرة لن يحل الصعوبات الائتمانية للبلاد.

وقالت موديز ايضا ان الوضع السياسي في تركيا من المرجح ان يبقى غير مؤكد على الاقل حتى منتصف العام القادم وهو موعد اجراء الانتخابات البرلمانية.

وتوقعت موديز ان ينمو اقتصاد تركيا بنسبة 3 بالمئة هذا العام انخفاضا من 4 بالمئة في 2013 وعبرت عن القلق بشان استقلالية البنك المركزي في السياسة النقدية.

وهبطت الليرة الي 2.1662 مقابل الدولار بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش من 2.1514 في اواخر التعاملات امس الخميس.

واغلق المؤشر الرئيسي للاسهم التركية في بورصة اسطنبول منخفضا 1.13 بالمئة عند 76692.07 نقطة مظهرا اداء أضعف من المؤشر الاوسع للاسواق الناشئة الذي ارتفع 0.15 بالمئة.

واستقر عائد السندات الحكومية القياسية لأجل عامين عند 9.24 بالمئة.