إعادة-بورصة قطر تعتزم التشاور مع السوق بشأن تحسين السيولة

(لتصحيح خطأ طباعي في رأس الخبر)

دبي 23 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت بورصة قطر إنها ستتشاور مع المشاركين في السوق ومصدري الأوراق المالية الشهر المقبل لتحسين السيولة في السوق ومراجعة اسلوب حساب مؤشرات البورصة.

وقالت البورصة الليلة الماضية في بيان مقتضب دون الخوض في تفاصيل إن اللجنة التي تضم ممثلين عن شركات الوساطة والشركات المدرجة ومراقبا من هيئة قطر للأسواق المالية ستعلن عن المنهجية الجديدة في نوفمبر تشرين الثاني بينما سيبدأ تطبيقها في يناير كانون الثاني المقبل.

وفي مايو ايار رفعت مؤسسة ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف قطر إلى درجة سوق ناشئة. كما رفعت اس آند بي داو جونز للمؤشرات تصنيف قطر هذا الاسبوع.

لكن وزن البورصة القطرية على مؤشرات ام.اس.سي.آي محدود بسبب تقييد سيولة التدول في أسهمها لأسباب من بينها فرض حدود قصوى على الملكية الأجنبية للشركات.

وأخذت السلطات القطرية سلسلة خطوات لتعزيز السيولة هذا العام من بينها إصدار قانون في أغسطس آب لتشجيع الشركات على رفع الحدود القصوى لملكية الأجانب فيها.