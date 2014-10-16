قمة رويترز-الاتفاق النووي الايراني سيفتح أبواب آخر البورصات المبتدئة الكبرى

من أندرو تورشيا

دبي 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قوضت سنوات من العقوبات والعزلة الاقتصاد الايراني لكنها أتاحت في الوقت نفسه واحدة من آخر الفرص غير المستغلة للمستثمرين في المحافظ العالمية الذين قد يمكنهم البدء في تحريك أموالهم إلى ايران إذا ما سمحت لهم الجغرافيا السياسية بذلك.

يقول رامين رابي العضو المنتدب لشركة تيركواز بارتنرز الاستثمارية ومقرها طهران والتي تدير أصولا بنحو 200 مليون دولار إن بورصة طهران هي "آخر أكبر سوق ناشئة غير مستغلة في العالم."

وتهدف محادثات بين ايران والقوى العالمية تجري في فيينا هذا الأسبوع الى التوصل لاتفاق بشأن برنامج ايران النووي المتنازع عليه. ويوم الاثنين قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن الاتفاق "مؤكد" ولكن ليس بالضرورة التوصل اليه قبل مهلة تنتهي يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني.

وسيمهد الاتفاق السبيل أمام الغرب لرفع العقوبات التي عزلت ايران إلى حد كبير عن النظام المصرفي العالمي مما أدى إلى ابتعاد الغالبية العظمي من المستثمرين الأجانب عنها.

ومن المتوقع أن يضخ هؤلاء المستثمرون مليارات الدولارات في الاقتصاد الايراني إذ ما أبرم الاتفاق النووي لكن التفاوض على عقود والحصول على تراخيص لمشروعات تجارية أومصانع قد يستغرق شهورا عديدة.

لذا فان أسرع وسيلة لدخول الاقتصاد الايراني قد تكون سوق الأسهم وهو احتمال بدأ كثير من المستثمرين الأجانب التهيؤ له.

وذكر رابي في مقابلة عبر الهاتف في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "في الفترة من 2011 إلى 2013 اعتدنا تلقي رسالة الكترونية واحدة تعبر عن اهتمام مستثمرين محتملين كل شهرين أو ثلاثة." وشركة رابي من بين القنوات الرئيسية للاستثمار في المحافظ الأجنبية في ايران.