بروة العقارية القطرية تشتري 50% في لوسيل جولف للتطوير

دبي 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة بروة العقارية القطرية في بيان اليوم الثلاثاء إنها اشرت حصة 50 بالمئة في شركة لوسيل جولف للتطوير مقابل 2.48 مليار ريال (681.08 مليون دولار).

وأضافت أنه تم شراء الحصة من خلال شركة بروة العالمية التابعة لها.

ولمواجهة أعباء ديون، اضطرت بروة في وقت سابق لبيع أصول وخفض نفقات العمالة. ووافقت الديار القطرية على شراء أصول لبروة بقيمة 7.1 مليار دولار في يونيو حزيران شملت حصة في بنك بروة وهو غير مدرج.

وبلغ صافي أرباح بروة 673.4 مليون ريال (184.93 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 467.4 مليون ريال قبل عام.