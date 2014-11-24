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قطر للتأمين تقر بيع سندات قابلة للتحويل إلى هيئة حكومية

Mon Nov 24, 2014 6:58am GMT
 
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دبي 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أوردت وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين أن شركة قطر للتأمين أقرت خطة بيع سندات قابلة للتحويل بقيمة 250 مليون دولار إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وتشكل السندات الخمسية التي يمكن تحويلها إلى أسهم بعد ثلاثة أعوام نحو خمسة بالمئة من رأس المال المساهم به الحالي للشركة. وقالت صحيفة جلف تايمز إن سعر الفائدة لم يتحدد بعد.

ونقلت الصحيفة عن عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة قوله إن من المتوقع بحسب مراجعات للملاءة المالية وكفاية رأس المال أجرتها الشركة أن تحتاج لزيادة رأس المال في نهاية 2015 أو خلال 2016 موضحا دواعي الاصدار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 