لمحة-اسهم الاتصالات في عمان تنزل بعد اقتراح برفع الضرائب علي إيراداتها
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* سهم أريد عمان يهبط 2.3% وعمانتل 1.5%.
* هوى السهمان امس بعدما اقترح مجلس الشورى في عمان رفع الضريبة على إيرادات شركات الاتصالات إلى 12 بالمئة من سبعة بالمئة.
* يتوقع المجلس الذي يقدم الاستشارات للحكومة العمانية أن يدر رفع الضريبة دخلا إضافيا 31 مليون ريال (80.52 مليون ريال ) في 2015.
* مؤشر البورصة العمانية يهبط 1%.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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