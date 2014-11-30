ريسوت للأسمنت العمانية: تكلفة الانتاج ستزيد 3% في 2015 بسبب رفع أسعار الغاز

دبي 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة ريسوت للأسمنت العمانية اليوم الأحد إن تكلفة الانتاج ستزيد بنحو ثلاثة بالمئة العام المقبل بسبب خطط الحكومة لزيادة أسعار الغاز اعتبارا من أول يناير كانون الثاني.

وذكرت الشركة في إفصاح لسوق مسقط للأوراق المالية إنها ستحاول تعويض الأثر المالي لرفع أسعار الغاز من خلال "تنفيذ بعض المباردات التي تساهم في تخفيف التكاليف وتعزيز الكفاءة الانتاجية وإعادة هيكلة الأسعار."