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لمحة-سهم بروة العقارية يرتفع بعد اتفاقها على بيع أرض بقيمة 5.34 مليار ريال

Tue Dec 2, 2014 6:54am GMT
 
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0641 جمت -

* سهم بروة العقارية يرتفع 4.5 بالمئة مواصلا مكاسبه لليوم الثاني بعد هبوطه يوم الأحد إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

* بروة تعلن اليوم توقيع عقد لبيع قطعتي أرض باجمالي 5.34 مليار ريال (1.47 مليار دولار).

* العقد يأتي بعد بيع أرض بقيمة 697 مليون دولار للحكومة في اكتوبر تشرين الأول.

* الحكومة القطرية تملك حصة 45 بالمئة في بروة وفقا لبيانات رويترز.

* (الدولار = 3.6412 ريال قطري) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير إيهاب فاروق)
 