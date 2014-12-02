لمحة-سهم بروة العقارية يرتفع بعد اتفاقها على بيع أرض بقيمة 5.34 مليار ريال
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* سهم بروة العقارية يرتفع 4.5 بالمئة مواصلا مكاسبه لليوم الثاني بعد هبوطه يوم الأحد إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.
* بروة تعلن اليوم توقيع عقد لبيع قطعتي أرض باجمالي 5.34 مليار ريال (1.47 مليار دولار).
* العقد يأتي بعد بيع أرض بقيمة 697 مليون دولار للحكومة في اكتوبر تشرين الأول.
* الحكومة القطرية تملك حصة 45 بالمئة في بروة وفقا لبيانات رويترز.
* (الدولار = 3.6412 ريال قطري) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير إيهاب فاروق)
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