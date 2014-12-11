مساهم في سونجبيرد مؤيد للعرض القطري يزيد حصته في الشركة العقارية

لندن 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت المجموعة التي تسعى لشراء شركة سونجبيرد للعقارات مالكة حي الأعمال كناري وارف في لندن اليوم الخميس إن أحد مساهمي الشركة الذين يقبلون عرض الشراء المقدم من بروكفيلد بروبرتي بارتنرز وصندوق الثروة السيادي القطري زاد حصته في سونجبيرد.