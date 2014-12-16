لمحة-سهم ازدان يرتفع في قطر بعد زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية
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* سهم ازدان القابضة العقارية يرتفع 0.2 في المئة إلى 13.80 ريال ويهيمن على أحجام التداول في بورصة قطر.
* مؤشر بورصة قطر يتراجع 3.3 في المئة مع هبوط أسواق الأسهم الخليجية بفعل انخفاض أسعار النفط.
* الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية للأسهم إلى 49 في المئة من 25 في المئة.
* تلك الخطوة ربما ترشح سهم الشركة للإدراج في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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