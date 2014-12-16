لمحة-سهم ازدان يرتفع في قطر بعد زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية

0725 جمت - -

* سهم ازدان القابضة العقارية يرتفع 0.2 في المئة إلى 13.80 ريال ويهيمن على أحجام التداول في بورصة قطر.

* مؤشر بورصة قطر يتراجع 3.3 في المئة مع هبوط أسواق الأسهم الخليجية بفعل انخفاض أسعار النفط.

* الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية للأسهم إلى 49 في المئة من 25 في المئة.