الصندوق السيادي العماني يتوسع في شراء الأسهم المحلية

من فاطمة العريمي

مسقط 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة في سلطنة عمان إن الصندوق يتوسع في شراء الأسهم بالسوق المحلية مع انخفاض الأسعار إلى مستويات مغرية.

وهوى المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية 20 بالمئة من أعلى مستوى له في نوفمبر تشرين الثاني جراء مخاوف من أن يدفع انخفاض أسعار النفط الحكومة لتقليص الإنفاق وخشية تباطؤ نمو أرباح الشركات.

وكشفت الحكومة بالفعل عن خطط لخفض دعم الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي وتدرس مجموعة أخرى من الإجراءات لخفض الانفاق وزيادة الضرائب. ‭‭ ‬‬وصرح عبد السلام المرشدي لرويترز في ختام أسبوع التداول الماضي إن الصندوق استثمر مبالغ أكبر في البورصة في الأيام الاخيرة موضحا أن الصندوق أخذ قرار الاستثمار بوصفه شركة استثمار تبحث عن الفرص وتقتنصها وليس كمؤسسة حكومية.

وصندوق الاحتياطي العام للدولة أكبر صندوق سيادي في عمان وتبلغ أصوله 13 مليار دولار حسب تقدير معهد صناديق الثروة السيادية.

وتابع المرشدي أن مهمة الصندوق البحث عن فرص استثمار على الساحة العالمية ولكن مع انخفاض أسعار الأسهم المحلية وبدراسة العوامل الأساسية في السوق وجد الصندوق فرص استثمار مغرية.

وأضاف أن الصندوق شرع في استثمار جزء من السيولة المتاحة موضحا أن لديه الرغبة في استثمار كامل المبلغ المخصص للاستثمار المحلي بل وأكثر منه حين تكون أسعار أسهم الشركات والمؤسسات الضخمة أقل من قيمتها الحقيقية.